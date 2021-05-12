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Haberler Karşıyaka Pınar KSK finali kutladı

finali kutladı

finalinde ’a yenilerek kupayı kaçıran Kaf-Kaf üstü açık otobüsle ilçe turu attı, yönetim ve taraftarlar takımı yalnız bırakmadı

Pınar KSK finali kutladı

12.5.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın güçlü temsilcilerinden Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek Avrupa'da kupa kaldırma hedefini kıl payıyla kaçıran Pınar Karşıyaka, İzmir'e dönüşünde finale çıkma başarısını ilçede tur atarak kutladı.

Rusya'daki organizasyona gittiği özel uçakta akü arızası meydana geldiği için gecikmeli olarak Türkiye'ye dönebilen Kaf-Kaf'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda yöneticiler çiçekler ve meşalelerle karşıladı. Yeşil-kırmızılılar, akşam saatlerinde ilçeye girişte ise takım otobüsünden Karşıyaka Belediyesi'nin özel olarak hazırlattığı üstü açık otobüse bindi. kafile, Karşıyaka Tersane'den Mavişehir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na kadar ilçeyi turladı.

TARAFTARLAR MEŞALE YAKTI
Korona virüs pandemisi nedeniyle uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Karşıyakalı basketbolcuları yalnız bırakmayan bir grup taraftar, takımın gelişinde yan yana dizilip meşaleler yaktı.

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