Haydi Kaf-Kaf

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde San Pablo Burgos'a mağlup olup Avrupa'da şampiyonluğu ıskaladıktan sonra Rusya dönüşü ayağının tozuyla çıktığı ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son hafta mücadelesinde Beşiktaş'a evinde 81-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde bugün Play-Off maratonuna başlayacak. İzmir ekibi, Türk Telekom'u çeyrek final serisinin ilk sınavında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak. Mücadele saat 18.00'de başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride ikinci maç cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Kaf-Kaf yarı finalde F.Bahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

KARŞILAŞMALAR TİVİBU'DA

Tüm karşılaşmalar Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da ekrana gelecek. İşitme engelli basketbolseverlerin maçları daha rahat bir şekilde takip edebilmesi için planlanan "Engelsiz Maçlar", Tivibu Spor 4 ekranları üzerinden ilk kez izleyiciyle buluşacak. ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmaların programı şöyle:

BUGÜN: 20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen,

YARIN: 18.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, 20.15 TOFAŞ-Beşiktaş.