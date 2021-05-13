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Haberler Karşıyaka KSK’de zirve haftaya kaldı

’de zirve haftaya kaldı

KSK’de zirve haftaya kaldı

13.5.2021

3'üncü Lig'de sezonu şampiyonluk veya Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve teknik direktör İbrahim Cezayir arasında yapılması planlanan değerlendirme toplantısı haftaya ertelendi. Geçen hafta Başkan Büyükkarcı, basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki final mücadelesi nedeniyle Rusya'da olduğu için yapılamayan toplantı, bayram tatili ve Pınar Karşıyaka'nın Süper Lig'deki Play-Off maçları nedeniyle haftaya yapılacak. Turgay Büyükkarcı ve Cezayir toplantıda futbol takımının son durumunu masaya yatırıp iç transferi görüşecek.

GENÇLER MERCEK ALTINDA
Karşıyaka Futbol Şubesi, sezonu devam eden U19 karşılaşmalarını mercek altına aldı. Kaf-Kaf, altyapıyı güçlendirmek için henüz profesyonel sözleşme imzalamamış gençleri bünyesine katıp gelecek sezon için kadrosuna güçlendirmek istiyor.

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