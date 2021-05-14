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Haberler Karşıyaka KSK iyi başladı

KSK iyi başladı

Avrupa’da ikinci olmayı başaran yeşil-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği ’u üç sayı farkla mağlup etmeyi bildi. Pınar Karşıyaka rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

KSK iyi başladı

14.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi Play- Off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 15 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynanacak. İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Wiltjler'la etkili olan konuk ekip, 7. dakikada 14-11 üstünlük kurdu. Kalan bölümde O'Bryant'ın ve Wiltjler'ın basketleriyle farkı 8 sayıya kadar (21- 13) çıkaran Türk Telekom, periyodu 21-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında O'Bryant'ın basketleriyle farkı 11 sayıya (25- 14) yükselten Türk Telekom önünde Pınar Karşıyaka, Taylor ve Onuralp'in sayılarının ardından Morgan'la etkili oldu. Devrenin bitimine 1 dakika 33 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirmesinin ardından (30-32) son dakika içinde Mahir Ağva'nın 3 sayılık basketiyle 35-34 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu bu skorla önde bitirdi.

KAF-KAF HATA YAPMADI
Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 9 sayıya yükselten (43-34) Pınar Karşıyaka'ya konuk ekip 8-0'lık seriyle cevap verdi. 24. dakikada Henry'nin 3 sayılık basketiyle ev sahibi ekibin 46-42 önde geçtiği periyodun son 2 dakikasına 54-54 eşitlikle girildi. Periyot 59-59 berabere tamamlandı.
Son periyotta son 5 dakikaya 67-66 önde giren Pınar Karşıyaka önünde Türk Telekom 6-0'lık seriyle 72-67 üstünlük kurdu.
Pınar Karşıyaka'nın farkı 6 sayıya (80-74) çıkardığı periyodun bitimine 7 saniye kala Türk Telekom, Dekker'ın 3 sayılık basketiyle bitime 7 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi:
79-80. Türk Telekom'un son hücumdan faydalanamadığı müsabakayı Pınar Karşıyaka 82-79 galip tamamladı.

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