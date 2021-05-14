Kurtuluş formülü

3. Lig'de üst üste 4. sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da eski başkanlardan Cenk Karace, şubeyi Karşıyakalıların kurucusu olmasının planlandığı bir formülle şirketleştirmek için hazırlık yapıyor. 3.5 yıldır seçimli kongre yapmayan yeşil-kırmızılılarda geçen sene korona virüs gerekçesiyle ertelenen genel kurulun tarihi henüz belirlenmezken, kulüpte 2001-2004 arasında başkanlığı yürütüp takımı 2003'te 1. Lig'e çıkartarak camiaya futbolda şampiyonluk yaşatan son başkan olan Karace, kurtuluş için formül geliştirdi.

Bir süredir camianın ileri gelen isimleriyle birlikte görüşmeler yürüten Cenk Karace, "Futbol için mevcut modelin sağlıklı olmadığı çok net ortada. Liglerde 4. kategoride yer alıyoruz. Transfer yasağımız var" dedi.



BUNUN ÖRNEKLERİ MEVCUT

Bu borçlarla futbolda başarının gelmeyeceğini ifade edene Cenk Karace şöyle konuştu: "Futbol özelinde şirketleşmeye gitmeliyiz. İzmir'de Göztepe ve Altınordu gibi şirketleşen kulüplerin doğru modeli uyguladığı ortaya çıktı. Yıllarca yöneticiler Karşıyaka'yı finanse etmeye çalıştı ancak bu profesyonel bir iş olmalı. Biz ilk etapta 15-20 arkadaş futbol şubesini şirketleştirip finanse etmeye hazırız.

Bu yapıdan Karşıyakalıların pay sahibi olmasını istiyoruz."



KARŞIYAKA KISA SÜREDE KURTULUR

ŞİRKETLEŞME çalışmalarını camia büyükleriyle de paylaşıp destek aldıklarını açıklayan Cenk Karace, "Bu yapıyla futbol şubesinin borçları temizlenecek.

Transfer yasağı kalkacak. Karşıyaka'nın önü açılacak.

Kulüp birkaç yıl içinde hızlı bir şekilde çok iyi yerlere gelecek. Yine yönetimdekiler ve hissedarların hepsi Karşıyakalı olacak ama dernek değil iş gibi görülecek.

Basketbolda da sponsor Yaşar Holding öncülüğünde aynı yol izlenebilir. Biz hazırız. Bunun için genel kurul kararının alınması, ilk genel kurulda şirketleşme kararının çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKKARCI İLE AYRILIK YAŞADIK

KARŞIYAKA'DA mevcut başkan Turgay Büyükkarcı'nın göreve seçildiği 20 Ocak 2018'deki son seçimli kongrede 2. başkan olarak yönetime girip ardından istifa eden Cenk Karace, ayrılık kararında şirketleşme konusunda Büyükkarcı'yla fikir ayrılığı yaşamasının etken olduğunu açıkladı. Karace, "Beni şirketleşmenin başında olmam için yönetime davet etti. Yönetime bu proje için girdim. Ancak o dönem komiteler açıklandığında şirketleşme komitesinde bile olmadığımı gördüm. Ben de istifa ettim" dedi.