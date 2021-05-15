Karşıyaka’da gündem seçim

Karşıyaka'da gözler önümüzdeki günlerde yapılması beklenen genel kurula çevrildi.

Son seçimli kongresini 3.5 yıl önce yaparak geçen sene koronavirüs pandemisi nedeniyle sandığa gitmeyi erteleyen yeşil-kırmızılılarda genel kurul tarihinin bayram sonrası yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor. 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı sürdüren Turgay Büyükkarcı'nın seçim tarihi belli olduğunda yeniden göreve talip olması bekleniyor. Öte yandan eski başkanlardan Cenk Karace, Karşıyakalıların yer aldığı güçlü bir oluşumla futbol şubesini şirketleştirip, kulübün 5 sezondur devam eden transfer yasağını da kaldırmayı planladıklarını ifade etti.



KARACE: GÖREVE TALİBİZ

Karace, çift liste ile gidilecek bir genel kurulu arzu etmediğini belirtti. Futbolun içinde bulunduğu durumdan en kısa sürede kurtulması gerektiğinin altını çizen Karace, "Listeler savaşının olmasını istemiyorum.

Geçmişte bunun kulübümüze yararlı olmadığını gördük. Ancak futbolu kurtarmak için ben ve arkadaşlarımızın çalışmaları var. Sadece futbolu şirketleştirip gereken hamleleri yapmaya maddi ve manevi hazırız. Biz göreve tal ibiz" diye konuştu.