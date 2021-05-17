Karsıyaka T.Telekom karsısında

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki ikinci maçta Türk Telekom'a deplasmanda 76-70 yenilerek serinin 1-1'e gelmesine engel olamayan Pınar Karşıyaka, bugün rakibiyle son sınava çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak serinin 3. ve son maçı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf adını yarı finale yazdırıp, Darüşşafaka Tekfen'i 2-0'la eleyen Fenerbahçe Beko'yla final yolunda eşleşecek. Mücadele TRT Spor'dan ve Tivibu Spor 2 kanallarından ekrana gelecek.



UFUK SARICA YİNE İDDİALI

Rusya'daki FIBA Şampiyonlar Ligi finallerinden döndükten sonra serinin ilk maçını 82-79 kazanarak avantaj yakalayan ancak Ankara'da yıldızlarının tutuk kaldığı rövanşta serinin eşitlenmesine engel olamayan yeşilkırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca, yarı finale evlerinde çıkmak istediklerini söyledi.

Sarıca, "İnsanüstü mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz" dedi.