KSK beklemede

Misli.com 3. Lig'de Play-Off hedefini tutturamayan Karşıyaka'da gözler 1 Haziran'a çevrildi. Korona virüs pandemisi nedeniyle uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle sivil toplum kuruluşları, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerle ilgili yasaklar 1 Haziran'a kadar uzadı.

Dernekler ve kooperatiflerde kısıtlamalar nedeniyle 1 aydır düzenlenemeyen kongrelerin 1 Haziran sonrası yeniden yapılması bekleniyor.



GÖZLER TOPLANTIDA

50 bin kongre üyesi olan Fenerbahçe, 5-6 Haziran'a kongre kararı alırken, Karşıyaka yönetiminin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak kararları da bekleyeceği, ardından kongre tarihini görüşeceği öğrenildi. Son 5 senedir transfer

yasaklısı olarak futbol-da 4'üncü lig katego-risinde mücadele eden yeşil-kırmı-zılılarda şubeyi şirketleştirip yasağı kaldırma projesiyle göreve talip olan eski başkan-lardan Cenk Karace, bir an önce kongre kararının alınmasını bekli-yor. Yöne-tim kongre kararı almazsa, cami-ada seçim için imza kampan-yası başlatıla-cağı öğrenildi. Başkan Turgay Büyükkarcı da genel kurul tarihi netleştikten sonra yeniden başkan adayı olmaya hazırlanıyor.



AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HAMZA DAĞ GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bugün Karşıyaka'yı ziyaret edecek. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde saat 18.00'de yeşil-kırmızılılarla bir araya gelecek Dağ'ın inşaatı temel aşamasında durup yıllardır yapımı beklenen Karşıyaka Stadı'yla ilgili son gelişmeleri yönetimle değerlendireceği, ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pınar Karşıyaka'yı kutlayıp, Türk Telekom'la oynanacak ING Basketbol Süper Ligi Play- Off çeyrek final maçını izleyeceği belirtildi.