Kaf-Kaf’ta Doğukan gözden düştü

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 2019-20 sezonunda sergilediği performansın ardından ismi Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'la anılan Doğukan İnci, bu sezonki futboluyla beklentilerin uzağında kaldı. Yeşil-kırmızılı formayla 2019-20 sezonunda rakip fileleri 14 kez havalandırarak alkış toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020-21'de 2'si penaltıdan olmak üzere 6 gol kaydetti.

HAKAN KUŞ SIRTLADI

Son üç sezonda biri yarı final, diğeri final olmak üzere iki kez Play-Off oynayan Karşıyaka, bu yıl ilk 5'e kalamayarak sezonu erken noktalarken, inişli çıkışlı bir sezon geçiren Doğukan da menisküs yırtığı nedeniyle son 4 müsabakada forma giyemedi. 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 44 puanla 7. sırada tamamlayan KSK Doğukan'dan verim alamazken, forvet oyuncusu Hakan Kuş'un performansıyla sevindi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu gollerini bu sezon forma giydiği 31 maçta yeşil-kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu oldu. Hakan'a TFF 1. Lig ve 2. Lig ekiplerinden teklifler olduğu öğrenildi.