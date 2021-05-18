Pınar Karşıyaka yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi 3. ve son maçında Türk Telekom'u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunu Karşıyaka, 20-13 önde bitirdi. İkinci periyoda rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, devreyi 43-32 galip tamamladı. Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 25. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 50-47.

KSK RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren ve aradaki farkı tekrar 10 sayıya yükselten (57-47) Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle bitime 2 dakika kala farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Ev sahibi ekip periyodu 70-55 üstün bitirdi. Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 20 sayıya (75-55) yükselten KSK, Morgan ve Kennedy'nin 3 sayılık basketleriyle 36. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 88-59. Karşıyaka maçtan 96-71 galip ayrıldı.

ÇEMBER KIRILDI

Müsabaka başlamadan Pınar Karşıyaka'nın ısındığı yarı sahadaki potanın çemberi kırıldı. Oyuncuların smaç basarken kırdığı potanın çemberi değiştirildi ve maç bu şekilde başladı