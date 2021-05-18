ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi 3. ve son maçında Türk Telekom'u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunu Karşıyaka, 20-13 önde bitirdi. İkinci periyoda rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, devreyi 43-32 galip tamamladı. Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 25. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 50-47.
KSK RAKİBİNE İZİN VERMEDİ
Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren ve aradaki farkı tekrar 10 sayıya yükselten (57-47) Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle bitime 2 dakika kala farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Ev sahibi ekip periyodu 70-55 üstün bitirdi. Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 20 sayıya (75-55) yükselten KSK, Morgan ve Kennedy'nin 3 sayılık basketleriyle 36. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 88-59. Karşıyaka maçtan 96-71 galip ayrıldı.
ÇEMBER KIRILDI
Müsabaka başlamadan Pınar Karşıyaka'nın ısındığı yarı sahadaki potanın çemberi kırıldı. Oyuncuların smaç basarken kırdığı potanın çemberi değiştirildi ve maç bu şekilde başladı
Pınar Karşıyaka yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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