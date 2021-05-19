Alkan sürprizi

MİSLİ.com 3. Lig ve Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde sezonu tamamladıktan sonra Süper Lig'deki basketbol takımının Play-Off maratonu ile kulüpteki kongre sürecine odaklanan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol takımının dümenine Ender Alkan'ı getirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Bu sezon ikinci yarıda takımı devralıp 14 maçta 4 galibiyet elde eden teknik direktör İbrahim Cezayir'in opsiyonlu devam eden sözleşmesini sonlandırma kararı alan Başkan Büyükkarcı'nın Alkan'la büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Ender Alkan, futbolculuk döneminde yıllarca Süper Lig'de Bursaspor, Denizlispor ve Ankaragücü gibi kulüplerde forma giydi.

KAFKAS'IN YARDIMCISI

Futbolculuk kariyerinin ardından Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'da antrenörlük, Darıca Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan Ender Alkan, son olarak geçen şubat ayında Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yardımcısı oldu. Alkan, geçen ay 15 Nisan'da Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret etmişti. Basketbol takımını daha önce A Milli Takım'ı çalıştıran Ufuk Sarıca, voleybol takımını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapan Reşat Yazıcoğulları'na emanet eden Büyükkarcı'nın aynı projeyi futbol takımı için de uygulamak istediği öğrenildi.