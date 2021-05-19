Karşıyaka’ya Dağ gibi destek

Karşıyaka Stadı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Hamza Dağ, "Bizim İzmir'de ilk dönem milletvekilliğimizden bu yana uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz üç tane önemli stat çalışmamız var. Bunlar Gürsel Aksel, Alsancak ve Karşıyaka. Yaşanan bazı olumsuzluklar, yereldeki bazı dirençler ve yerel yönetimlerin burada ortaya koymuş olduğu engelleme çalışmaları, diğer iki stadın bitmesine, Karşıyaka'nın ise devam edememesine neden oldu. Kulüp başkanımız, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta bakanlıkta yapacağımız bir toplantı ile bunu daha ete kemiğe bürünür bir hale getirmek istiyoruz. Şimdi de bakanlıkta yapacağımız görüşme ile neticelendirmeyi arzuluyoruz" dedi. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Türkiye'de çok az görülen bir formülasyon ile stadımıza başlamak niyetindeyiz. En kısa sürede müjdeyi vereceğiz" diye konuştu.

PINAR KARSIYAKA İLE GURUR DUYDUK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ; "Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı elde etti. İzmirimizin ve Türkiyemizin gururu oldu. Hepimizin arzusu ve isteği, takımımızın şampiyon olmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik" ifadelerini kullandı.