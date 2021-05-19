Pınar Karşıyaka finali hedefliyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde çekişmeli geçen çeyrek final serisinde Türk Telekom'u son maçta 96-71 yenerek adını 6 yıl sonra Play- Off'ta yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü finale dikti. En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olduğu 2014-2015 sezonunda Play-Off'ta son 4'e kalan Kaf-Kaf, yarı finalde eşleştiği Fenerbahçe Beko engelini de aşıp Anadolu Efes-Beşiktaş serisinden gelecek takımla finalde şampiyonluk için rakip olmak istiyor. Karşıyaka, şampiyon olduğu 2015 yılında rakiplerinden saha dezavantajına rağmen yarı finalde Fenerbahçe, finalde ise Anadolu Efes'i geçerek kupaya uzanmıştı.

SAHA AVANTAJI FENER'DE

BU sezon yarı finale yine saha dezavantajıyla çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, 3 galibiyet alan tarafın finalist olacağı seride ilk 2 maçı İstanbul'da, 3'üncü karşılaşmayı evinde oynayacak. Kaf-Kaf, rakibiyle ilk maçına yarın çıkacak.

13 GÜNDE 7 MAÇA ÇIKTIK!

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, "Bizim için de zor bir seri oldu. 13 günde 7'nci maçımıza çıktık ki 10 saatlik, 6 saatlik seyahatleri saymıyorum bile. Finalden gelir gelmez maç oynadık. Bundan dolayı psikolojik olarak sıkıntı da var oyuncularda. Ara veremiyoruz, dinlendiremiyoruz. Her gün maç oynuyoruz. Bu karar anlarında da en iyi şeyi yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini. Geçen sene Avrupa'da yarı final yaptık, bu sene final yaptık. Üstüne koyarak devam ediyoruz" dedi.