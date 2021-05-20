Karşıyaka’da karar zamanı

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da gündemde olan kongre kararının hafta sonuna kadar alınması bekleniyor. Son dönemde camianın kongre baskısı yaptığı yeşil-kırmızılı yönetimin haziran ayı içinde kongreye gideceği gelen haberler arasında. Son seçimli kongresini 20 Ocak 2018'de yapan Kaf-Kaf'ta 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı sürdüren Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olması beklenirken eski başkanlardan Cenk Karace'nin de futbol şubesini camiadan güçlü isimlerin oluşturduğu bir projeyle şirketleştirmeye talip olduğu biliniyor. Cenk Karace ve arkadaşları, camianın önemli isimleriyle Karşıyaka'nın yıllardır transfer yasağıyla alt liglerde kaldığı futbolda kurtuluşu olarak gördükleri şirket projesiyle ilgili temaslarını sürdürüyor.

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