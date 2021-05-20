Pınar KSK’nin rakibi Fener

ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u seride 2-1'le eleyerek Play- Off'ta adını 6 yıl sonra yarı finale yazdıran Pınar KSK, F.Bahçe Beko'yla ilk maçını oynayacak. Ülker Spor Salonu'ndaki bu kritik karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyet alan tarafın finalist olup Anadolu Efes-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için karşılaşacağı seride ikinci maç 22 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul'da oynanacak.

ÜÇÜNCÜ MAÇ PAZARTESİ İZMİR'DE

Ligde normal sezonu 2. sıradaki Fenerbahçe'nin gerisinde 3. tamamladığı için seriye saha dezavantajıyla başlayan Kaf-Kaf, rakibini 24 Mayıs Pazartesi İzmir'de ağırlayacak. Bu sezon aylarca puan tablosunda Fenerbahçe'nin önünde 2'nci basamakta yer alan Karşıyaka, rakibini evindeki ilk maçta 83-79 yendi. Karşıyaka'nın, Basketbol Federasyonu'nun erteleme talebini reddetmesi üzerine protesto edip gençlerle çıktığı İstanbul'daki rövanş ise 117-59 sarılacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

SARICA 6 YIL SONRA YARI FİNALE TASIDI

Kaf-Kaf'ı 6 yıl sonra yine yarı finale taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca, İstanbul'daki maçlardan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. En son ligde şampiyon olduğu 2015 yılında yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, o sezon yarı finalde Fenerbahçe, finalde ise Anadolu Efes'i saha dezavantajına rağmen geçerek kupaya uzanmıştı.