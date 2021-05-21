  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta Cezayir dönemi bitti

Kaf-Kaf’ta Cezayir dönemi bitti

’da son 14 maçta görev yapan ve Play-Off’a kalamayan genç teknik adamla yollar ayrıldı

Kaf-Kaf’ta Cezayir dönemi bitti

21.5.2021

Misli.com Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi. Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim Cezayir, başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek feshin mali şartlarında anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda 2'nci yarının ilk haftası sonrası istifa eden teknik direktör Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen genç teknik patron, görev yaptığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

ENDER ALKAN LİSTE BAŞI
Yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Büyükkarcı'nın, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan, daha önce Darıca Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ender Alkan ile temaslara başladığı öğrenildi. Ender Alkan ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Kaf-Kaf'ın önümüzdeki günlerde Ender Alkan'ı İzmir'e çağırıp masaya oturması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf’ta Cezayir dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.