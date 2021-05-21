Kaf-Kaf’ta Cezayir dönemi bitti

Misli.com Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi. Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim Cezayir, başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek feshin mali şartlarında anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda 2'nci yarının ilk haftası sonrası istifa eden teknik direktör Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen genç teknik patron, görev yaptığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

ENDER ALKAN LİSTE BAŞI

Yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Büyükkarcı'nın, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan, daha önce Darıca Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ender Alkan ile temaslara başladığı öğrenildi. Ender Alkan ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Kaf-Kaf'ın önümüzdeki günlerde Ender Alkan'ı İzmir'e çağırıp masaya oturması bekleniyor.