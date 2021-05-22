Kazanırsın Pınar Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off yarı final serisindeki gergin maçta Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 83-79 yenilerek 1-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka, bugün seriyi eşitlemeye çalışacak.

Ülker Spor Salonu'ndaki serinin ikinci maçı saat 15.00'te başlayacak. Yeşilkırmızılı ekip rakibini yenip seride İzmir'e 1-1'lik eşitlikle dönmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki üçüncü karşılaşma 24 Mayıs Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olup Anadolu Efes-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI İSYAN ETTİ

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, ilk maçta Yunus'a yapılan faule itiraz eden antrenör Ufuk Sarıca, son periyotta ise Morgan'ın hakemlerin itiraz nedeniyle çaldığı 2'şer teknik faulle oyundan ihraç edilmesi sonrası sert tepki gösterdi. Büyükkarcı, "Türk Basketbolu adına utanç gecesi" dedi.