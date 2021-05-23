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Haberler Karşıyaka KAF-KAF Fener’i yaktı

KAF-KAF Fener’i yaktı

Pınar , Play-Off yarı final ikinci maçında F.Bahçe’yi yendi. ekibi seride durumu 1-1 yaptı

KAF-KAF Fener’i yaktı

23.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-71 mağlup etti. Pınar Karşıyaka bu sonuçla seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı yarın saat 19.30'da Pınar Karşıyaka ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım finale çıkacak. Pınar KSK ilk çeyreğin sonlarında ürettiği 10-0'lık seriyle ilk periyotu 23-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İzmir temsilcisi, devre arasına 41-37 üstünlükle girdi.

İZMİR EKİBİ HÜCUMDA İYİYDİ
3.PERİYODA karşılıklı basketlerle başlayan iki takım da etkili bir performans sergiledi. Ancak Pınar KSK, hücumda etkili performansını sürdürerek üçüncü çeyreği 64-59 galip bitirdi. Mücadelenin son çeyreğine de iyi başlayan İzmir temsilcisi, attığı üç sayılık basketlerle sonuca gitti: 71-80.

BÜYÜKKARCI'YA PARA CEZASI
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'ya para cezası verdi TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yeşil-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Turgay Büyükkarcı'ya 35 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

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