KSK’de kaptan Asan beklemede

MİSLİ.COM 3. Lig kulüplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren kaptan Mustafa Aşan, önceliğinin yeşil-kırmızılı kulüp olduğunu vurguladı. Başkan Turgay Büyükkarcı'ya söz verdiğini söyleyen tecrübeli ön libero, "2. Lig'den de benimli ilgilenen takımlar var. Dolaylı yoldan bana cazip teklifler geliyor, ancak başkanımıza söz verdim. Öncelikle Karşıyaka ile görüşeceğim. Arada bir uçurum olmazsa tabii ki Karşıyaka'da kalmak istiyorum" diye konuştu. Son 5 yıldır aralıksız yeşil-kırmızılı formayı terleten Mustafa Aşan, hırslı futboluyla taraftarların alkışını topluyor. Karşıyaka'da yönetim, Mustafa Aşan'ın yanı sıra Hakan Kuş, Anıl ve Mehmet'le de masaya oturmaya hazırlanıyor.

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