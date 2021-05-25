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KSK’ye Cenk kıskacı

3. Lig 3. Grup’ta hedefine ulaşamayan Karşıyaka’nın tecrübeli savunma oyuncusu ’e teklif yağıyor. Yönetimin ise yıldız futbolcuyu göndermek istemiyor.

KSK’ye Cenk kıskacı

25.5.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalan transfer yasaklısı Karşıyaka'nın tecrübeli savunma oyuncusu Cenk Özbey'e teklif yağıyor. Yeşil-kırmızılılarla bir sezon daha sözleşmesi bulunun yıldız oyuncuya özellikle 2. Lig kulüplerinden ciddi teklifler olduğu öğrenildi. Futbola Boluspor altyapısında başlayan Cenk sonra sırasıyla Gümüşhanespor, Derince, Karşıyaka, Fethiyespor ve Denizli Belediyespor'da forma giydi.
Daha sonra tekrar İzmir ekibine transfer olan 30 yaşındaki futbolcu son beş sezondur yeşilkırmızılı formayı terletiyor.

GÖZLER YÖNETİME ÇEVİRİLDİ
TECRÜBELİ savunmacı bu sezon 28 maçın 28'ine de ilk 11'de başlarken, 3 gol attı.
Cenk iki kez de kırmızı kart gördü. Yıldız isim daha öncede transferde gözde isim olurken, Karşıyaka'da mutlu olduğunu belirtip takımında kalmayı seçmişti. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Karşıyaka yönetimine çevrildi.
Yeşil-kırmızılı kurmayların, tecrübeli futbolcuyu özellikle transfer yasağı varken takımda tutmak istediği öğrenildi.

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