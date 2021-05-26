Karşıyaka en alt ligde kaldı

Üçüncü Lig'de Bucaspor 1928'in Play-Off finalinde İskenderun FK'yı seri penaltılarla yenerek 2. Lig'e çıkmasıyla İzmir merkezde bu ligde kalan tek takım, Karşıyaka oldu. Türkiye'deki futbol liglerinde 4. kategori olan 3. Lig'e gerileyen İzmir takımlarından Göztepe 2009 yılında, Altınordu 2013'te, Altay 2017'de, Buca ise bu sezon 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı. Göztepe, basamakları tek tek çıkıp 4 sezondur aralıksız Süper Lig'de yer alırken, Altay ve Altınordu, yarın TFF 1'inci Lig'deki Play- Off finalinde Süper Lig için rakip olacak.

Süper Lig'e 1996'dan beri hasret olan 109 yıllık Karşıyaka, aralıksız 13 yıl 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verip 2 kez Play-Off oynadıktan sonra 2016'da 2'nci Lig'e, 2018'de 3'üncü Lig'e düştü. Transfer yasağını kaldıramadığı için 5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen Kaf-Kaf, altyapısından çıkan oyuncuların oluşturduğu takımla geçen 2 sezonda Play-Off oynayıp 2'nci Lig'e tekrar yükselmenin kapısından döndü.