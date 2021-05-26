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Haberler Karşıyaka Play-Off yarı finalinde Karşıyaka, seriyi uzatmak istiyor

Play-Off yarı finalinde , seriyi uzatmak istiyor

Pınar , seride 2-1 geride olduğu Beko karşısında bugün kazanarak durumu eşitlemek istiyor. İzmir ekibi, sahasında rakibini yenerse seride 5. maç İstanbul’da oynanacak

Play-Off yarı finalinde Karşıyaka, seriyi uzatmak istiyor

26.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko'ya evinde 67-62 yenilerek seride 2-1 geriye düşen Pınar Karşıyaka, rakibini bugün galibiyetleri eşitlemek için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, bu maçı da kazanırsa durumu 3-1'e getirip finale yükselerek Anadolu Efes'le şampiyonun belirleneceği seride rakip olacak.

KAZANMAK İSTİYORLAR
İstanbul'daki ikinci maçı kazanıp avantaj yakaladıktan sonra evindeki ilk randevuyu kaybeden Kaf-Kaf, galip gelerek seriyi yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak 5'inci ve son maça taşımaya çalışacak.

Serinin uzamasının kendileri için dezavantaj, 10 yabancısı bulunan Fenerbahçe için avantaj olduğunu belirten Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, iyi oynayıp şanslarını son maça taşımak istediklerini söyledi.

MORGAN'A TALİP ÇIKTI
Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları henüz sezon bitmeden transferde gözde oldu. Rusya'nın Unics Kazan takımından gelen Raymar Morgan'a Fransa Ligi ekibi Monaco talip oldu. Karşıyaka'yla sözleşmesi devam eden Morgan'ın kontratında 35 bin Dolar karşılığı iki taraflı çıkış hakkı bulunuyor.

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