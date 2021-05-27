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Haberler Karşıyaka Hakan Kuş’un talipleri artıyor

Hakan Kuş’un talipleri artıyor

Hakan Kuş’un talipleri artıyor

27.5.2021

KARŞIYAKA'DA sözleşmesi biten forvet oyuncusu Hakan Kuş bir 2. Lig kulüplerinin. Bu sezon ligde 31 karşılaşmada 15 gol atan 27 yaşındaki futbolcunun, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Boluspor ve 2. Lig kulüplerinden Kastamonuspor'un listesinde olduğu öğrenildi. Yeşilkırmızılı kulüple görüşmeden kariyeriyle ilgili karar vermek istemeyen Hakan Kuş'un ilerleyen günlerde yönetim ile görüşmesi bekleniyor.
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