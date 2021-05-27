ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 4. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 78-76 mağlup olarak seride, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. İlk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Karşıyaka, periyodu 20-18 önde bitirdi.
SON BÖLÜMDE YIKILDI
İkinci periyotta toparlanan sarı-lacivertliler, devreyi 39-32 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikanın başında 64-61 üstünlük kurdu. Son 2 dakikaya Pınar Karşıyaka'nın 75-72 önde girdiği müsabakada son dakika içinde Guduric'in basketiyle 77-76 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, müsabakadan 78-76 galip ayrıldı.
GERGİNLİK YAŞANDI
MÜSABAKANIN bitiminde Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yeşil-kırmızılılara, Henry'nin 23 sayısı yeterli olmadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'da ikinci periyodun başında sakatlanan Jan Vesely ile üçüncü periyotta sakatlanan Nando De Colo müsabakaya devam edemedi.
KSK'dan buraya kadar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.