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Haberler Karşıyaka KSK'dan buraya kadar!

KSK'dan buraya kadar!

Yeşil-kırmızılılar, nefesleri kesen mücadelede son bölümde yaptığı hatalar sonucu mağlup oldu. Seride durumu 3-1’e getiren konuk ekip , finalde ’in rakibi oldu

KSK'dan buraya kadar!

27.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 4. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 78-76 mağlup olarak seride, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. İlk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Karşıyaka, periyodu 20-18 önde bitirdi.

SON BÖLÜMDE YIKILDI
İkinci periyotta toparlanan sarı-lacivertliler, devreyi 39-32 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikanın başında 64-61 üstünlük kurdu. Son 2 dakikaya Pınar Karşıyaka'nın 75-72 önde girdiği müsabakada son dakika içinde Guduric'in basketiyle 77-76 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, müsabakadan 78-76 galip ayrıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI
MÜSABAKANIN bitiminde Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yeşil-kırmızılılara, Henry'nin 23 sayısı yeterli olmadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'da ikinci periyodun başında sakatlanan Jan Vesely ile üçüncü periyotta sakatlanan Nando De Colo müsabakaya devam edemedi.

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