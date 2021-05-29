Karşıyaka hareketli

FUTBOL, voleybol ve basketbolda sezonu tamamladıktan sonra en son 3.5 yıl önce yapılan genel kurulun tarihinin netleşmesini bekleyip, futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı sessizliğini bozdu. Büyükkarcı, Haziran ayı içinde yapılması planlanan olağan genel kurulun tarihini açıklamak için şirketleşmeyle ilgili toplantıyı beklediklerini dile getirdi. Büyükkarcı, "3 yılı aşkın süredir canla başla çalışarak bir yere getirdiğimiz kulübümüzün, herhangi bir oluşumun veya yönetime aday olacak kişilerin önünü tıkama ve engelleme gibi bir amacımız yoktur. Malum nedenlerle yapamadığımız kongremizin önümüzdeki Haziran ayı içerisinde yapılması kararı alınmıştır" dedi.

CAMİADAN DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

KARŞIYAKA'DA Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlar, eski yöneticiler ve camianın önde gelen isimlerinin yürüttüğü 5 yıldır transfer yasaklısı olan 3. Lig'deki futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesine destek veren kişi sayısı 207'ye ulaştı. Projeye başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi de destek verirken, yol haritası yeni haftada yapılacak toplantıyla netleşecek.