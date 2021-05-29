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'da krizi

Misli.com 3'üncü Lig'de sezonu hedefsiz tamamlayan , yollarını ayırma kararı aldığı teknik direktör 'in sözleşmesini henüz feshedemedi.

Karşıyaka'da İbrahim Cezayir krizi
DHA

29.05.2021, 11:52

Yeşil-kırmızılılarda 2'nci yarının son 14 maçında takımın dümenine geçen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cezayir'le yola devam edilmeyeceği genç teknik adama geçen hafta bildirildi.

Kulüpten şubat ayında peşinat aldığı, maaş alacaklarının bulunduğu öğrenilen İbrahim Cezayir, ayrılmak için kendisinin ve yardımcılarının maaş alacaklarını talep edince fesih gerçekleşmedi. Cezayir'in ekibinden yalnız Gökhan Ünal'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı, teknik ekibe henüz para ödenmediği için kontratların devam ettiği öğrenildi. Karşıyaka'da yönetim teknik direktörlük için Ender Alkan'la söz kesmişti.

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