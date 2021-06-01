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Haberler Karşıyaka KSK’de Cezayir ile yollar ayırıldı

’de Cezayir ile yollar ayırıldı

KSK’de Cezayir ile yollar ayırıldı

1.6.2021

3. Lig'de sezonu hedefsiz tamamlayan Karşıyaka, teknik direktör İbrahim Cezayir ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü İbrahim Cezayir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze göstermiş olduğu emekler için Cezayir'e teşekkür ediyor, sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Karşıyaka'nın ikinci yarının son 14 maçında takımın başına geçen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cezayir'in yerine teknik direktörlük için Ender Alkan ile anlaşılması bekleniyor.
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