Başkan’dan çağrı var

Kongre tarihinin netleşmesini ve camianın ileri gelen isimlerinin futbol şubesiyle ilgili yürüttüğü şirketleşme çalışmalarını bekleyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı.

Türkiye'deki tüm kulüplerden daha fazla armasına aşık ve en bilinçli taraftarının, camiasının beklentilerini karşılamayı, onların takdirini kazanmayı kendine amaç edindiğini belirten Büyükkarcı, "Kulübün yeni sezon hedefleri, sonra da şirketleşme modeli konusundaki sosyal medya unsurları ile dile getirdikleri yorumları, eleştirileri, tepkileri, katkıları ve fikirleri maksadı dışına çıkarak, sanki KSK camiasında kaos varmış ve taraftarı farklı görüşlere sahipmiş gibi bir izlenim yaratıyor ve bu ortam bize yakışmıyor. Görevde olduğum sürece her kesimle görüşmeye, fikir almaya, önerileri dinlemeye, gerekirse yardım almaya çalıştım. Bilinmesini isterim ki hem kongre hem şirketleşme hem de önümüzdeki dönem planları için sponsorumuz Yaşar Holding, şirketleşme için çalışma yapan değerli camia mensuplarımızla fikir alışverişinde bulunuyor, uyarılarını dikkate alıyorum" dedi.

DOSTA DÜŞMANA GÖSTERELİM

Büyükkarcı, "Bu süreçte tüm yorumları, eleştirileri KSK geleneklerinin en kıymetlisi, birlik ve beraberlik kavramına uygun olarak yapmaları, ortak tek kaygımızın kulübümüzün başarısı olduğunun dosta düşmana gösterilmesidir. Unutulmamalıdır ki, Karşıyaka taraftarını ikna edemeyen bir yöneticinin, bir başkanın veya her hangi bir fikrin başarılı olması imkansızdır. Ben unutmuyorum" diye konuştu.

15 MİLYON TL İDDİASI VAR

KARŞIYAKA'DA 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı'nın kulüpten 15 milyon TL civarında alacağı olduğu iddia edildi. Taraftarlar o süreç içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan tesis ve reklam yardımı ile KSK Token'ın halka arzından 12 milyon TL kulübe gelir geldiğini vurguladı. Yeşil-kırmızılılar, sosyal medyada, "Eğer bu doğruysa kulüp tarihindeki en büyük alacaklı olacaksınız. Basketbol ve voleybolun sponsorları belli. Bu meblağlar futbolun 3 sezonluk giderini karşılayabilecek rakamlar. O halde bu paralar nerede" sorusunu sordu.