Pınar KSK’de Sarıca mutlu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe'ye elenerek tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Her zaman daha iyisi olabilir ama bu sene geçirdiğimiz sezon Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon ifadelerini kullandı.

Takım olarak iki defa Kovid-19 konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Sarıca, "Öncelikle hepimizin bu durumdan sağlık olarak kurutulmamızı ve gelecek sezon taraftarlarla seyircili bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi. Finale yükseldikleri FIBA Şampiyonlar Ligi'nin hemen ardından Fenerbahçe ile dişe diş bir seri oynadıklarını belirten Sarıca, "Karşınızda Euroleague Final Four'u için kurulmuş çok geniş bir kadro var. Bizim bütün sezon boyunca en büyük eksiklerimizden biri olan taraftarımız yoktu. O itici gücü, o ev sahibi avantajını elde edemedik"dedi.

21 GÜNDE 11 MAÇ YAPTIK

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktıklarını anımsatan Sarıca, "Bunu hazmedemedik, içselleştiremedik. Döner dönmez ertesi gün bir erteleme maçı ve hemen Play-Off oynadık. Son 21 günde 11 maç oynamışız. İki sene önceye gittiğimizde 3 sene arka arkaya Play-Off yapamamış bir Pınar Karşıyaka var. Geçen sezon Avrupa'da yarı final, ligde ikincilik. Bu sene yine final ve koca sezonu üçüncü bitiriyorsunuz. Bunu büyüterek devam ettirmek ve sürdürülebilir başarı ortaya koymamız geriyor" şeklinde konuştu.