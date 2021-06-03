KSK’de tek gündem şirketleşme konusu

Karşıyaka'da bu ay yapılması beklenen genel kurul öncesi camia da şirketleşme konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Eski Adalet Bakanı ve yeşil-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Hasan Denizkurdu'nun yakından ilgilendiği şirketleşme yapılanmasında bugün önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve şirketleşme oluşumunda başı çeken eski başkanlardan Cenk Karace bir araya gelecek. Hasan Denizkurdu'nun önderliğinde gerçekleşecek zirvede Büyükkarcı ve Karace'nin günlerdir üzerinde düşünülen ve futbol branşının şirketleşmesi için çalışılan konuyla ilgili fikir alış verişinde bulunulacak. Yapılacak bu önemli toplantı sonrası Karşıyaka yönetim kurulunun genel kurulu tarihi açıklaması bekleniyor.

KARŞIYAKA'DA ÖNEMLİ BULUŞMA

Karşıyaka'da olağan kongre öncesi transfer yasağıyla 3. Lig'den kurtulamayan futbol şubesinin camia içinden oluşacak bir yapıyla şirketleştirilmesiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz gün camianın önemli isimleri bir araya geldi. Yeşil-kırmızılılarda kurulacak şirketin yönetimiyle ilgili Karşıyaka'nın eski başkan ve yöneticileri Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu, Gökhan Şensan, Azat Yeşil, Mustafa Taşova ve Volkan Sintaç toplantı yaptı. Görüşmede ana taslağı hazır olan şirketle ilgili detaylar konuşuldu. Kongrede futbol şubesini şirketleştirerek yönetmek için üyelerden onay isteyecek.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ