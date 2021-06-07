Karşıyaka’da zirve buluştu

Kongre süreci ve futbol şubesinin camia içinden şirketleştirilmesi projesine odaklanan Karşıyaka'da yönetim, kulübün divan kurulu yönetimiyle bir araya geldi. Geçen sezon başından sonra ilk kez düzenlenen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki yönetim-divan bilgilendirme toplantısında İzmir kulübünün son durumu hakkında divan üyelerine bilgi verildi.



BÜYÜKARCI'DAN ADAYLIK SİNYALİ

Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı Ergün Okçay, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kulübün mali tabloları hakkındaki raporunu sundu. Başkan Turgay Büyükkarcı, üyelerin sorularını yanıtladı. Kaf-Kaf'ta 3.5 yıldır yapılmayıp daha önce 26-27 Haziran'da yapılması beklenen olağan seçimli kongrenin temmuz ayında düzenlenmesi bekleniyor. 20 Ocak 2018 tarihinden beri görevi yürüten Başkan Turgay Büyükkarcı yeniden aday olacağının sinyalini daha önce vermişti.