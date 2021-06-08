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Haberler Karşıyaka KSK’de Görkem tamam

KSK’de Görkem tamam

KSK’de Görkem tamam

8.6.2021

KONGRE sürecine kilitlenen Karşıyaka, iç transferde geçen sezonun ikinci yarısında Fethiyespor'a kiralanan Görkem Ali Kınay'ın sözleşmesini yeniledi. Geçen sezon başında şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak isteyip kulüpte kalan, ardından yine forma giyemeyince takım arayışına geçerek Fethiyespor'a kiralanan Görkem, sezon bittikten sonra kulübüyle sözleşme yeniledi. Kaf-Kaf, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini geçen ay 2023'e uzattı. Geçen sezon Karşıyaka'da 2, kiralık gittiği 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'da 5 maçta forma giyen Görkem, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak. Karşıyaka, Görkem gibi geçen sezon başı ayrılmak isteyerek devre arasında takıma dönen Özgür'ün sözleşmesini de mart ayında 2023 yılına uzatmıştı.

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