Büyükkarcı hazır

KARŞIYAKA'DA 3.5 yıldır başkanlık görevini yürüten Turgay Büyükkarcı, önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurulda aday olacağını açıkladı. Listesine hazırladığını belirten Büyükkarcı, "Zor şartlarda aldığımız bayrağı, 'Nasıl daha yukarıya taşırız' diye çabaladık. Yeni yönetim kurulumuzla genel kurulda yeniden kongre üyelerinin karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başladığımız ancak sonuçlandıramadığımız projelerimiz için göreve yeniden talibiz. Hedef stat ve tüm branşların altyapıları" dedi.

Karşıyaka hareketli

Büyükkarcı, görev süresi boyunca futbolun eski yabancı futbolculara olan borçları temizlediği, FIFA'dan gelecek 36 puan silme cezası ve amatör kümeye düşürülme tehlikesini kaldırıldığını belirtti. Basketbolda Ufuk Sarıca'nın dönüşüyle Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atıldı. Geçen sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynandı. Alt yapı sporcularından kurulu voleybol şubesi de bu sezon Play-Off heyecanı yaşadı. Futbolda ise iki kez Play-Off oynayıp 1 kez küme düşüldü.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN YAPILACAK

KSK'DE son dönemde camianın merakla beklediği futbol şubesinin şirketleşmesiyle ilgili bugün önemli bir toplantı yapılacak. Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, şirketleşme projesini yürüten eski başkanlardan Cenk Karace ile KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, konuyla ilgili basın açıklaması yapacak. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki basın toplantısı saat 12.00'de yapılacak.

KARŞIYAKA'DA OYUNCULAR BEKLEMEDE

KARŞIYAKA'DA sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Anıl Çıracı, kaleci Mehmet Aksoy ve forvet Hakan Kuş'un beklemede olduğu öğrenildi. Bu dört futbolcunun, Temmuz ayının başında yapılması beklenen genel kurul sonrası KSK ile görüşüp kariyerleriyle ilgili karar vereceği öğrenildi.