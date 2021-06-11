Şirketleşmede son adım

Karşıyaka camiasının gündeminde olan futbol şubesinin şirketleşme projesiyle ilgili dün kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu ve projesinin başını çeken eski başkanlardan Cenk Karace basın toplantısı düzenledi.

Hasan Denizkurdu, "Bu projede derneğin gitmesi diye bir şey yok. Dernek ebediyen duracak. Genel kurul Karşıyaka'nın futbol şubesini bir şirkete vermeyi kabul etmiyorsa bu iş zaten olmaz. Dördüncü ayak kongre üyeleri, camia ve taraftar. Genel kuruldan geçse de bunun taraftarların içine sinmesi lazım. Şirket futbol şubesinin aktif ve pasifini devralacak. Bizim modelimiz F.Bahçe, G.Saray ve Ankaragücü modeli değil. Bir tarafta dernek başkanı, bir tarafta şirket başkanı olacak. İsterse dernek günü geldiğinde şubeyi tekrar devralabilecek" dedi.

Şirketleşme yapılanmasının öncülerinden Cenk Karace, "Şu an bulunduğumuz durum birçok Karşıyakalının istediği bir nokta değil. İlk etapta tanesi 25 bin TL'den, 100 milyon TL toplama hedefiyle 4 bin adet hisse arz ettik.

HERKES KARŞIYAKALI

Bunların 2 bin 150 hissesi realize oldu. Karşıyaka camiasının hazır olduğunu, hemfikir olduğunu gördük. Ben olaya yüzde 51'e 49 olarak bakmalarını istemiyorum. Mevcut yapıda bunu götüremeyiz. En büyük arzumuz 5 veya 7 yıl içinde tesisleşmesiyle Süper Lig'de olan bir Karşıyaka. Keşke dernekte sürdürülebilir noktada olsaydı ama bu yapıyla sürdüremeyiz Katılımcıların hepsi Karşıyakalı. Günü geldiğinde futbol şubesi borçsuz olarak geri derneğe verilebilir. 5 yılda bir müzakere edilip kulüple birlikte değerlendirilebilir. Sponsorlarımız da hazır" diye konuştu.

KARAR VERECEK GENEL KURULDUR

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, hedeflerinin camiayı bir araya getirmek kavgasız, sıkıntısız ve markamıza yakışır bir şekilde daha da ileriye getirmek olduğunu vurguladı. Büyükkarcı, "Kulübü iyi bir yere getirecek her türlü oluşuma destek vermek boynumuzun borcu. Bu süreci dikkatli bir şekilde geçmek gerekiyor. Hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreç içinde kulübün hesapları açıktır, ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Sonuçta karar verecek genel kuruldur. Onun üzerinde bir görüş yoktur" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL 3-4 TEMMUZ'DA GERÇEKLESEK

KARŞIYAKA'DA en son 3.5 yıl önce 20 Ocak 2018'de yapılıp korona virüs pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelenen genel kurul, 3-4 Temmuz hafta sonunda düzenlenecek. Yönetim genel kurulun ilk tarihini ise 26-27 Haziran olarak belirledi.