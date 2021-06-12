Karşıyaka’da kongre telaşı

Karşıyaka'da geçen yıl korona virüs nedeniyle ertelenen seçimli olağan genel kurulun tarihi 3-4 Temmuz olarak belirlenirken, futbol şubesinin şirketleşme gündemine de yoğunlaşan camia hareketli bir yaz geçirecek. İlk tarihi 26-27 Haziran olarak açıklanan kongre, yasal çoğunluk sağlanamayacağı için 3-4 Temmuz hafta sonu Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda korona virüs tedbirleriyle yapılacak. İlk gün saat 15.00'te gündemin seçimler dışındaki maddeleri, ikinci gün saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gündem görüşülecek.

HENÜZ BAŞKA ADAY ÇIKMADI

Yeşil-kırmızılılarda kongre öncesi kulüp başkanlığı için henüz mevcut başkan Turgay Büyükkarcı dışında adaylığını açıklayan çıkmadı. Camia içinden 350'nin üzerinde kişinin 4 bin hisse karşılığı toplanacak 100 milyon TL'lik bütçeyle geliştirdiği futbol şubesinin şirketleşmesi projesinde ise start 15 Haziran Salı günü akşam saatlerinde düzenlenecek toplantıda verilecek.

FEDERASYON'UN ONAYINA SUNULACAK

3-4 Temmuz'daki genel kurulda şirket projesinin üyeler tarafından kabul edilmesi durumunda ayrı bir şirketleşme kongresi yapılması, ardından süreç tamamlanınca Futbol Federasyonu'nun onayına sunulması bekleniyor. Karşıyaka'nın futbolda yer aldığı 3'üncü Lig'de yeni sezon eylül ayında başlarken, mevcut kadronun iç transfer görüşmelerini seçilecek yönetim yapacak. Transfer yasağıyla ilgili ise şirketleşme süreci tamamlandığında adım atılması öngürülüyor. Kaf-Kaf, kongre üyelerinden şirketleşme onayı çıkarsa sezon başına kadar transferi açmak için uğraşacak.