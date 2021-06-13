KSK’de gençlere yatırım

GENEL kurul için camia geri sayım yaparken, mevcut futbol şubesi, gelecek vadeden futbolcuları altyapı bünyesine kazandırıyor. Transfer yasağı olan yeşil-kırmızılılar, genç isimleri amatör lisansla kadrosuna katıyor.

ALTI AY SONRA SAHADALAR

AMATÖR lisansın çıkmasının ardından Karşıyakalı kurmayların uzun süredir takip ettiği isimler 6 ay sonra A Takım da forma giyebilecek. İzmir temsilcisi, Beşiktaş altyapısından 17 yaşındaki forvet Kaan Çolak, Trabzonspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki kaleci Gürkan Kaynak, Göztepe U19 takımından 19 yaşındaki kaleci Mehmet Gülmez, 20 yaşındaki forvet Celil Çelikel, Kocaelispor U19 takımından 20 yaşındaki stoper Erol Zongür gibi isimleri bünyesine kattı.

BU isimler tescil süreleri bittikten sonra A Takımda forma giyebilecek. Özellikle uzun süredir Kaf-Kaf'ın bünyesinde bulunan Celil ve Erol'un ligin 5 veya 6'ın haftasında sonra takıma dahil olabilecek. İzmir temsilcisi geçen sezon da kendi altyapısından Ferdi, Caner, Mert ve Batuhan gibi isimlere A Takımda forma şansı vermişti.

TURGAY BÜYÜKKARCI DISINDA BASKA ADAY YOK

KARŞIYAKA'DA 3-4 Temmuz'da yapılacak genel kurul öncesinde mevcut başkan Turgay Büyükkarcı dışında adaylığını açıklayan çıkmadı. Kaf-Kaf'da şirketleşme adımlarını atan grup içinden henüz KSK'nin başkanlığına talip olan olmadı.