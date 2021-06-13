Pınar KSK’nin eskileri parladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen 2 pivot geçen sezon yıldızlaşıp transferin gözdesi oldu. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'teki performansıyla İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tutarken, Kaf-Kaf'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Egemen Güven, A Milli Takım'a çağırıldı. Kaf- Kaf'ın altyapısına 2006 yılında 15 yaşındayken transfer olup 3 sene sonra 18 yaşında ayrılan Sertaç, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Uşak Sportif, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giydikten sonra üç sezondur oynadığı Anadolu Efes'te yıldızlaştı.

SERTAÇ ŞANLI İKİ KUPA KAZANDI

Sertaç, Anadolu Efes'te Euroleague ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra yıllık 2 milyon Euro ücretle Barcelona'ya transfer oldu. 2014 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Egemen Güven, 2019-20 sezonunda Türk Telekom, geçen sezon da Afyon'da parladı. Geçen sezon ligde 11 sayı, 6.6 ribaund ortalamaları tutturan Egemen, A Milli Takım'a seçildi ve Bursaspor'a transfer oldu.