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Haberler Karşıyaka Sixers, seride öne geçti

, seride öne geçti

Sixers, seride öne geçti

13.6.2021

NBA Play-Off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Philadelphia 76ers, Play-Off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti. Seride 2-1 öne geçti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. Phoenix Suns, deplasmanda Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti ve final için büyük avantaj yakaladı. Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Paul 27 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.
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