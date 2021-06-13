Sixers, seride öne geçti

NBA Play-Off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Philadelphia 76ers, Play-Off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti. Seride 2-1 öne geçti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu. Phoenix Suns, deplasmanda Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti ve final için büyük avantaj yakaladı. Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Paul 27 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

DİĞER