Karşıyaka’da 4 oyuncu beklemede

KONGRE süreci ve futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesine odaklanan 3. Lig'deki Karşıyaka'da sözleşmesi biten ve devam eden oyuncular, gelişmeleri takip ediyor. Yeşil-kırmızılılar 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurulda şirketleşme projesini de üyelerin oylarına sunup, ardından teklif kabul edilirse şirketleşme için yeni bir kongre daha yapmaya hazırlanırken, transfer yasağıyla son yıllarda takımın vazgeçilmez isimleri olan mevcut kadrodaki futbolcular süreci bekliyor. Sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl ve Mehmet beklemeye geçip şimdiye kadar herhangi bir kulübe imza atmazken, Karşıyaka'da kongrede seçilecek yönetimin şirketleşmeyle ilgili gelişmeler ne olursa olsun öncelikle bu isimlerle yeniden anlaşıp kadroyu koruması öngürülüyor. Transfer yasağıyla 5 yılı geride bırakan Karşıyaka'da yaz aylarında şirketleşmeye onay verilip şubenin şirkete devri gerçekleşse bile lige kısa süre kala önceliğin mevcut kadroyu korumaya verilmesi, ardından yasağın kaldırılması ve transferle ilgili görüşmeler yapılması bekleniyor.

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