KSK’de şirketin temelleri atıldı

Misli.com 3. Lig'de transfer yasağıyla üst üste 4. sezonunu geçireceği yeni sezon öncesi kulübün olağan kongresi kadar futbol şubesini şirketleştirme projesini de merakla bekleyen Karşıyaka'da, anonim şirketin ilk imzaları atıldı. "Karşıyaka için bir araya geliyoruz" sloganıyla 350'den fazla camia üyesinin desteğiyle bir araya gelen oluşum, Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin üyelik belgelerini Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde açık alanda düzenlenecek tanıtım kokteyliyle imzaladı.

SORUNLAR BİR BİR ÇÖZÜLECEK

Şirketleşme projesinin fikir babası ve projeyi yöneten isim olan eski başkanlardan Cenk Karace, taraftarların kabul etmeyeceği hiçbir oluşumda olmayacaklarını açıkladı. Karace, "Kulübün içinde bulunduğu durumda futbol kısa vadeli çözülecek, bu sene hemen sonuç alacak bir durum değil. Hedefimiz ticaret yapmak, para kazanmak ve Karşıyaka'yı layık olduğu yere getirmek" şeklinde konuştu.