Karşıyaka’dan kombine çağrısı

Taraftarlar, üç sezonluk kombinelerin toplu satışa çıkarılmasını talep ettiler

KONGRE süreci ve futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da taraftarlar 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için kulübe sosyal medyada kombine çağrısı yaptı. "Transer yasağı için omuz omuza" başlıklı bildiri yayınlayıp yönetim, siyasiler ve belediye başkanlarını etiketleyen Üniversiteli Karşıyakalılar, yasağın kalkmasına destek için 3 sezonluk kombinelerin toplu olarak satışa çıkarılmasını talep etti. Üniversiteli Karşıyakalılar'ın çağrısında şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzden ricamız 3 sezonluk kombineleri uygun fiyattan satışa çıkarın. Kurtuluş Savaşı'nda kurucumuz Zühtü Bey ve arkadaşları nasıl milli mücadele ruhunu isyan ateşiyle birleştirip kulübümüzü zor şartlar altında kurduysa biz de dününü, bugününü ve yarınlarını Karşıyaka'ya adayan gençler olarak kurtuluş meşalesini yakalım. Transfer yasağının kaldırılması için elimizden gelen herşeyi yapalım."