  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’dan kombine çağrısı

’dan kombine çağrısı

Taraftarlar, üç sezonluk kombinelerin toplu satışa çıkarılmasını talep ettiler

Karşıyaka’dan kombine çağrısı

19.6.2021

KONGRE süreci ve futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da taraftarlar 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için kulübe sosyal medyada kombine çağrısı yaptı. "Transer yasağı için omuz omuza" başlıklı bildiri yayınlayıp yönetim, siyasiler ve belediye başkanlarını etiketleyen Üniversiteli Karşıyakalılar, yasağın kalkmasına destek için 3 sezonluk kombinelerin toplu olarak satışa çıkarılmasını talep etti. Üniversiteli Karşıyakalılar'ın çağrısında şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzden ricamız 3 sezonluk kombineleri uygun fiyattan satışa çıkarın. Kurtuluş Savaşı'nda kurucumuz Zühtü Bey ve arkadaşları nasıl milli mücadele ruhunu isyan ateşiyle birleştirip kulübümüzü zor şartlar altında kurduysa biz de dününü, bugününü ve yarınlarını Karşıyaka'ya adayan gençler olarak kurtuluş meşalesini yakalım. Transfer yasağının kaldırılması için elimizden gelen herşeyi yapalım."
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’dan kombine çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.