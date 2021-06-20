Karşıyaka’da Işıldar sürprizi

Karşıyaka'da ilki 26-27 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi sürpriz aday çıktı. İkincisi 3-4 Temmuz'da yapılacak kongre öncesi 3.5 yıldır görevi yürüten Başkan Turgay Büyükkarcı adaylığını açıklarken, Serdar Işıldar ve ekibi de hazırlık yapıyor. Yeşil-kırmızılılarda basketbol şubesinin eski başkanlarından Işıldar'ın eski divan kurulu ve kulüp başkanlarından Cihan Büyükoral'ın da desteğini alıp Emre Sarıgedik, Serhat Bayülken, Onur Keleş, Volkan Sintaç gibi isimlerle birlikte seçimde başkanlığa aday olabileceği iddia ediliyor.

CAMİADAN CİDDİ BASKI VAR

Futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesine destek veren isimlerden olan Serdar Işıldar, "Camiadan ciddi istek ve baskı var. İskelet yönetim kurulu kadromuz hazır ama henüz net karar vermedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Aday olmak, yönetim oluşturmak kolay, asıl seçimi kazandıktan sonra yol haritasını çizmek önemli" şeklinde konuştu.