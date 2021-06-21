Karşıyaka’da Hakan beklemede

3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da gözler 3-4 Temmuz'da yapılacak genel kurula çevrildi. Yeşilkırmızılı ekipte sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki forvet Hakan Kuş da gelen teklifleri askıya aldı. Kaf- Kaf'ta son iki sezonda attığı 27 golle takımın en skorer oyuncusu olan deneyimli santrfor, Karşıyaka'da yapılacak genel kurul sonrası gelecek yönetim ile masaya oturmadan başka hiç bir kulübün teklifini değerlendirmeyeceği öğrenildi.

ÖNCELİĞİ KAF-KAF

Yeşil-kırmızılı İzmir ekibinde bu sezon 31 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncunun 3. Lig ve 2. Lig'den bir çok kulüp kapısını çaldı. Deneyimli forvet gelen teklifleri askıya alırken önceliğinin altyapısından yetiştiği kulüp olduğu belirtti. Karşıyaka'da 131 maçta 41 gol atıp 4 asist yapma başarısını gösteren Hakan Kuş, Kaf- Kaf'ın son üç sezonda iki kez Play-Off oynamasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde görev yaptığı 213 maçta 55 gol kaydetti.



TARAFTARLAR TOPLANIYOR

KARŞIYAKA'DA 3-4 Temmuz da yapılacak genel kurul öncesi taraftarlar kendi arasında bir toplantı yapacak. Karşıyaka Çarşı Grubu yaptığı açıklamada, "Karşıyaka tribünü birlik beraberlik toplantısı yapılacak. 30 Haziran Çarşamba Günü saat 19.12'de Osmanbey'de buluşuyoruz. Gündem stad, kongre ve transfer yasağı. Her görüşten her fikirden bütün Karşıyakalı kardeşlerimizi bekliyoruz. Sen ben yok! Karşıyaka var!" ifadelerine yer verildi. Yoğun bir katılımın olması bekleniyor.