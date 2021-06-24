Karşıyaka’da seferberlik

Karşıyaka'da yönetim, transfer yasağını kaldırabilmek için çalışmalara başladı. 3-4 Temmuz'daki kongre öncesi yaz döneminde yasağı kaldırma hedefiyle alacaklı 96 eski futbolcu ve çalışanla muvafakatname almak veya alacaklarında indirim yapmak için pazarlığa girişmeye başlayan yönetim, taraftarların sosyal medyadaki çağrısına da yanıt verdi. Karşıyaka'da geçen hafta sosyal medyada Üniversiteli Karşıyakalılar'ın yaptığı yasağın kaldırılabilmesi için "3 yıllık kombine" çıkarılması çağrısına başka sosyal medya sayfaları da "Transfer yasağı için omuz omuza" etiketiyle destek verirken, yönetim yasağı kaldırmak için, "kararlıyız" mesajı verdi.

Karşıyaka hareketli

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKACAK

Yönetim, daha önce taraftarın kampanyaları, sponsorlar ile İzmir BŞB'nin mali desteği ve yönetimin çabasıyla eski yabancı futbolcu alacaklarını kapatıp FIFA'dan gelecek puan silme ve küme düşürme tehlikelerinin önüne geçmişti. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Taraftarımızın sesine kulak vererek kısa zamanda kombineleri satışa çıkartacağız" dedi.

HAKAN KUS BEKLEMEDE

KARŞIYAKA'DA sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki forvet Hakan Kuş, gelen teklifleri askıya aldı. KSK'de son iki sezonda attığı 27 golle takımın en skorer oyuncusu olan deneyimli forvetin yapılacak genel kurul sonrası görev gelecek yönetim ile masaya oturmadan başka hiç bir kulübün teklifini değerlendirmeyeceği öğrenildi. İzmir ekibinde geçen sezon 15 kez ağları sarsan oyuncu için liglerden birçok kulüp nabız yokladı.

YOLUN SONU AYDINLIK

KARŞIYAKA'DA 3.5 yıldır başkanlığı yürütüp kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Turgay Büyükkarcı, yasağın kalkması için tüm Karşıyakalıların gayretiyle omuz omuza yürüyeceklerini belirtti. Büyükkarcı, "Taraftarlarımızın her zamanki desteğinin yanı sıra belediyelerimiz, iş adamlarımız, esnafımız ve diğer tüm Karşıyakalıların gayretiyle hedefimize ulaşacağız. Yolun sonu aydınlık" dedi.

95'İNCİ YIL GURURU

KARŞIYAKA'DA Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kulübü 24 Haziran 1926'da 2. kez ziyaret edip, Kurtuluş Savaşı'nda cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımla İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenip, ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemesinin 95'inci yıl dönümü bugün kutlanacak. Kutlamalar 09.30'da Zübeyde Hanım'ın ilçedeki kabrinin ziyaret edilmesiyle başlayacak.

■ GÖRKEM TÜRYILMAZ