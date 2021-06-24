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Haberler Karşıyaka KSK potada yol ayrımında

potada yol ayrımında

’nde geçen sezon final oynayan Kaf-Kaf’ta, ’in Bursa’ya gitmesinin ardından Metecan da yolcu

KSK potada yol ayrımında

24.6.2021

ING Basketbol Ligi'nin güçlü ekibi Pınar Karşıyaka'da yaprak dökümü yaşanıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Pınar Karşıyaka'da Onuralp Bitim'in Bursaspor'a transfer olmasından sonra Metecan Birsen de yuvadan uçuyor. Yeşil-kırmızılıların son 2 yıldaki başarılı tablosunda önemli isimlerden olan milli forvetin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fenerbahçe Beko'yla prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK
Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişip 2015 yılında kulüpten ayrılan Metecan, Anadolu Efes'ten 2 sene önce transfer olduğu Kaf- Kaf'ta geçen sezon ligde 8.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, Avrupa'da ise 6.4 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun Fenerbahçe Beko ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edildi. Pınar Karşıyaka yönetimi de başarılı yıldız oyuncuyu takımda tutmak için son bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

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