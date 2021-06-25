Pınar Karşıyaka Can ve Samed’i aldı

PINAR KSK, dış transferde ilk hamlelerini yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip T.Telekom'dan Can Korkmaz ve aynı takımdan eski oyuncusu Samed Geyik'le anlaştı. Kaf-Kaf'ın Telekom'la sözleşmeleri süren iki basketbolcu için de fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi. 1.87 boyundaki Can, daha önce Pertevniyal, Darüşşafaka, G.Saray, Trabzon, Uşak Sportif ve Sakarya formalarını da giydi. Samed ise daha önce Bornova Bld., Tofaş, Darüşşafaka, A.Efes ve Beşiktaş'ta da oynadı.

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