  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Büyükkarcı: Dosyaların yüzde 80’i kapatıldı

Büyükkarcı: Dosyaların yüzde 80’i kapatıldı

Büyükkarcı: Dosyaların yüzde 80’i kapatıldı

26.6.2021

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı katıldığı yerel bir televizyon programında transfer yasağını açmak için önemli yol aldıklarını belirtti. Büyükkarcı, "Yaklaşık 100 dosyadan oluşan transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Dosyaların yüzde 80'lik bölümüyle anlaşma sağladık. Bazı dosyalardan yüzde 25 ödeme yaparak imza alıyoruz. Bazılarını ise yarı yarıya ödemeyle komple kapatıyoruz. Necati Ateş'in 1 milyon 150 bin TL olan dosyasını ikinci yöntemle ödeme yaparak komple kapattık. Hasan Çelik dosyasını da aynı şekilde sonlandırdık. Karşıyaka Belediyesi, Holding ve bazı işadamlarından transfer yasağı için destek sözü aldık. Son sürat yasağı kaldırmak için uğraşıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyükkarcı: Dosyaların yüzde 80’i kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.