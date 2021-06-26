Büyükkarcı: Dosyaların yüzde 80’i kapatıldı

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı katıldığı yerel bir televizyon programında transfer yasağını açmak için önemli yol aldıklarını belirtti. Büyükkarcı, "Yaklaşık 100 dosyadan oluşan transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Dosyaların yüzde 80'lik bölümüyle anlaşma sağladık. Bazı dosyalardan yüzde 25 ödeme yaparak imza alıyoruz. Bazılarını ise yarı yarıya ödemeyle komple kapatıyoruz. Necati Ateş'in 1 milyon 150 bin TL olan dosyasını ikinci yöntemle ödeme yaparak komple kapattık. Hasan Çelik dosyasını da aynı şekilde sonlandırdık. Karşıyaka Belediyesi, Holding ve bazı işadamlarından transfer yasağı için destek sözü aldık. Son sürat yasağı kaldırmak için uğraşıyoruz" dedi.