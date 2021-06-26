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Şirket askıda

için bir araya geliyoruz” sloganıyla bir araya gelen grup, taraftarın şirketleşme modeline sıcak bakmamasından dolayı projeleri rafa kaldırdı. Karace: “Şirket kurulacak, futbolla ilgilenmeyeceğiz”.

Şirket askıda

26.6.2021

Karşıyaka'da camia içinden eski başkan ve yöneticilerin bir süredir yürüttüğü futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağını kaldırıp üst liglere çıkarma projesi askıya alındı. "Karşıyaka için bir araya geliyoruz" sloganı ve ilk etapta 100 milyon TL sermaye toplama hedefiyle Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler Anonim Şirketi adı verilen şirketin kuruluş aşamasını 15 Haziran'daki toplantıyla başlatan oluşum, taraftarların tepkisi sonrası geri adım attı.

KARACE: HAKARET İŞİTTİK
"Taraftarın istemediği bir girişim yapmayız" diyen şirket projesinin öncü ismi eski başkanlardan Cenk Karace, "Taraftar gruplarının şirketleşmeyle ilgili serzenişi var. Mevcut yönetim de şirket projesinin ortaya çıkması sonrası kongre öncesinde futbolun en önemli sorunu olan transfer yasağını kaldırmak için girişime başladı. Karşıyaka için yola çıktık ama üzerine sosyal medyada hakaretler işitiyoruz. Şirketi kuracağız ama şu an için kulüple ilgilenmeme kararını aldık. Şimdilik yatırımlara odaklanacağız. Kongrede yönetim seçilip iş başına gelecek, ardından kulüple görüşüp yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

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