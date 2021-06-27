KSK’de camia polemiği

KSK'DE aylar önce futbol şubesini almak için ortaya çıkan şirket yapılanmasını geçtiğimiz gün bu girişimini askıya aldığı açıkladı. Şirketin, müteşebbis heyetinin üyelerine gönderdiği metninde yer alan 'Camia denen oluşum' sözü taraftarların tepkisini çekti. Grubun üyelerine gönderdiği açıklamada, "Taraftar dernekleri istemiyor. Camia denen oluşumdan ise toplamda 70 kadar hisse alındı. Müteşebbis heyet olarak bir toplantı yaptık. Biz tam olarak bir yatırım firması olmaya karar verdik. Hiç bir spor kulübü ile ilgilenmeme kararı aldık" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar, 'Camia denen oluşum' ifadesine kullanan kişinin ortaya çıkıp özür dilemesini istedi.

Açıklama şöyle: "Yazının içinde geçen "camia denen oluşum" ifadesini şiddetle, esefle ve hayretle kınıyoruz. KSK ile kendisini özdeşleşmiş kabul eden kim varsa camiamızdır. Bu yazının altına imza atan müteşebbis heyet içindeki değerli camia mensuplarımızın dikkatinden kaçtığını düşündüğümüz bu ifadeyi kaleme kimin aldığını öğrenmek istiyoruz. Öğrenelim ki kulübümüz üyesi ise ihracıni isteyelim. Ve bilinsin ki hiç bir art niyet gütmeden sadece sevgisi ile Biz Karşıyakalıyız diyen kim varsa bizim camiamızdır, taraftarımızdır ve bizim için kutsaldır."