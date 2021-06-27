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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz’da

Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz’da

Pınar Karşıyaka'nın kurası 7 Temmuz’da

27.6.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'daki grubu 7 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak. Yeni sezonda yine grup aşamasından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Kaf-Kaf'ın yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ve Darüşşafaka organizasyonda ülkemizi temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Sassari, ERA Nymburk, EWE Baskets Oldenburg, Brindisi, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalem, Dijon, Igokea, Lenovo Tenerife, Nizhny Novgorod, AEK, PAOK, Vilnius, Strasbourg, Malaga, VEF Riga gibi takımlar yer alacak.
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